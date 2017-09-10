纳扎尔巴耶夫：将伊斯兰国家的落后与宗教信仰相联系毫无根据

哈通社/阿斯塔纳/9月10日 - 纳扎尔巴耶夫总统对认为伊斯兰世界落后的根源在于宗教信仰的观点表示反对，并认为这一观念毫无根据。

纳扎尔巴耶夫总统是在阿斯塔纳召开的首届伊斯兰合作组织科学与技术峰会上作出这一表态的。



纳扎尔巴耶夫总统在发言中指出，在国际社会许多国家日新月异发展的同时，许多穆斯林国家明显的落在了后面。



"许多评论家将伊斯兰世界中很多国家的落后，归结于伊斯兰宗教信仰。这种结论毫无根据，与事实不符。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统指出，历史上伊斯兰世界曾是世界文明的中心，为人类历史上科学技术的发展进程做出过重要的贡献。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，当今数字时代的基础是数字、代数以及算法。



总统指出，正是一位穆斯林科学家--阿布•阿卜杜拉•穆罕默德•伊本•穆萨•花拉子米（约780年－约850年）打下了十进制的基础。他的《代数学》是第一本解决一次方程及一元二次方程的系统著作，他因而被称为代数的创造者，十二世纪，花拉子米在印度数字方面的著作被翻译成拉丁文，十进制因此传入西方世界。"代数"（algebra）一词出自阿拉伯文拉丁转写"al-jabr"，"al-jabr"是用以解决一元二次方程的两个办法之一。算法（Algorism、Algorithm）出自"Algoritmi"，这是花拉子米（al-Khwārizmī）的拉丁文译名。



"先知穆罕默德的圣训中有这样的语句：‘对于追寻知识的人，先知会减轻他们最终进入天堂的负担。从清晨开始就汲取知识的行为，胜过100次的祈祷与礼拜'。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统表示，伊斯兰世界需要在发展科学技术方面开展合作，实施有效的工作。他还建议组建共同的科学创新基金。



【编译：木合塔尔·木拉提】