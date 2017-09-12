安理会一致通过决议对朝鲜实施更严厉制裁

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 -- 联合国安理会9月11日一致通过了一份由美国起草的决议，决定对朝鲜9月3日再次进行的核试验进行新的制裁。该决议在此前的制裁基础上，增加了新的制裁措施。

联合国安理会11日一致通过决议，对朝鲜最近一次核试验表示最强烈的谴责。该决议决定将朝鲜石油制品的供应和出口限制在每年200万桶，禁止出口纺织品、液化天然气等，禁止外国雇佣朝鲜劳工等。



美国常驻联合国大使黑莉表示，安理会一致通过这份决议，对朝鲜实施更加严厉的制裁，这意味着朝鲜的邻国、贸易伙伴和国际社会已经联合起来抵制其危险、蔑视安理会决议的行为。



黑莉："今天的制裁建立在此前对朝鲜实施的最严厉的制裁基础上。安理会已经表示谴责，并实施了制裁，但今天的制裁不同，是针对朝鲜9月3日发射的可能为氢弹的行为。"



中国常驻联合国大使刘结一表示，中国政府一贯坚持实现朝鲜半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。今天安理会通过的决议体现了上述"三个坚持"原则。



8月初，安理会一致通过了涉及朝鲜半岛核问题的第2371号决议，严厉谴责朝鲜7月4日和28日试射洲际弹道导弹，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划，并对朝鲜实施了"最严厉"的经济制裁。



【编辑：小穆】