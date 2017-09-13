央行发行椭圆形纪念硬币

哈通社/阿斯塔纳/9月13日 -- 哈萨克斯坦央行13日发行面值为500坚戈的《金色谷物大草原》（Алтын дән даласы）和《格雷格郁金香》（Грейг қызғалдағы）纪念币。

《金色谷物大草原》纪念币正面，位于中间部分的哈萨克斯坦国徽被哈萨克文和俄文版的"哈萨克斯坦"字样以及纪念币材质"Ag 925 31.1g"字样所包围，而在硬币下方印有"500坚戈"字样。





纪念币反面印有象征谦逊和好客之情、穿着哈萨克式民族服装的女子，左侧印有"金色谷物大草原"字样以及发行年份，右侧印有金色小麦秆和哈萨克斯坦造币厂商标。



纪念币由925纯银打造，净重31.1克，直径38.61毫米，依照精制硬币（proof）标准制作，总发行3000枚。



《格雷格郁金香》纪念币形状为椭圆形，正面印有象征双手握着地球并呼吁人类保护地球的图案，以及面值500坚戈字样和纪念币材质"Ag 925 24g"字样。





硬币边缘印有哈萨克文和英文版的"哈萨克斯坦央行"字样，反面印有数朵"格雷格郁金香"以及"TULIPA GREIGII"等字样和发行年份。



纪念币由925纯银打造，净重24克，规格为38.61х28.81毫米，依照精制硬币（proof）标准制作，共发行3000枚。



据了解，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。另外，纪念币可在所有国家银行分部和国家银行官方网站（nationalbank.kz）购买。



【编译：木合塔尔·木拉提】