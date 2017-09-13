世博会后美国游客渴望再度造访阿斯塔纳

哈通社/阿斯塔纳/9月13日 - 对于来自美国的David Valera而言，曼哈顿的豪宅、写字楼和优渥的生活，似乎都不及阿斯塔纳更吸引他。

据24.kz报道，这位来自纽约的成功商人，世博会期间在我国首都阿斯塔纳生活了2个多月的时间。也正是在这段日子里，他发现自己愈发的喜欢上了阿斯塔纳这座梦幻般的城市。



回到美国后的David始终很怀念在哈萨克斯坦的经历，他渴望再度回到阿斯塔纳，甚至已经开始计划在哈萨克斯坦进行投资。



David计划在哈萨克斯坦医学领域注资，支持多个医疗项目的发展。



他表示，他希望能够通过这种方式，为哈萨克斯坦的发展贡献一份力量。



"我过去也曾经多次造访阿斯塔纳，而世博会期间的生活更令我对这座城市和这个国家留下了深刻的映像。充满活力的城市，熟练掌握多国语言的年轻人，高效率的警务人员，一切都是那么令人惊叹。"他说。



David表示，世博会的规格之高也给他留下了难以忘怀的技艺。



"哈萨克斯坦国家馆棒极了，完美的契合了‘未来能源'这一主题，我在社交媒体上不断地更新自己当时的心情和感悟。"他说。



David Valera在采访最后表示，他在很认真的考虑移居阿斯塔纳的可能性。



【编译：木合塔尔·木拉提】