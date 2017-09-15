委内瑞拉政府鼓励国人吃兔肉度过经济危机

哈通社/阿斯塔纳/9月15日 -- 据外媒消息，南美洲国家委内瑞拉深陷经济危机，联合国呼吁周边国家收留逃离家园的大批委内瑞拉人民。而为了度过眼前的难关，委内瑞拉政府想出了一招"救国良方"，那就是养兔子。

根据国际货币基金组织的预估数据，今年委内瑞拉的通货膨胀将攀升720%，这意味着当地人买一公斤肉，就要花掉最低工资的十分之一。另一份统计报告也显示，由于食物匮乏，委内瑞拉有近四分之三国民的体重平均减少了8.7公斤。

委内瑞拉政府于是通过了一项"兔子计划"，鼓励人们养兔子吃兔肉。委内瑞拉总统马杜罗在电视节目中表示，兔子容易饲养，繁殖速度快，兔肉又非常适合食用，是打赢"经济战争"的重要一环。

委内瑞拉城市农业部长透露，最大的挑战是让国人跨越喜爱兔子的心理障碍，并意识到兔子不是宠物，而是2.5公斤，高蛋白不含胆固醇的好肉。

不过政府的这番言论却是激起了人民的愤慨。一位饲养兔子的当地居民说，委内瑞拉没有吃兔肉的习惯，而且这也不能解决其他肉类缺乏的根本问题。反对党领袖也批评政府把人民当傻瓜。在这同时，越来越多的委内瑞拉人被迫逃离家园，到邻近国家申请庇护。仅巴拿马今年上半年就收到1万2756份委内瑞拉难民的申请，几乎是去年全年人数的三倍。



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