分析人士：中亚国家领导人高度评价我国政治领域取得的成就

哈通社/阿斯塔纳/9月18日 -- 哈萨克斯坦战略研究学院副院长萨纳特•阔什科姆巴耶夫表示，中亚国家高度评价哈萨克斯坦实施的政策。

阔什科姆巴耶夫表示，独立时期，纳扎尔巴耶夫面向中亚国家的战略得到了乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国家领导人的肯定，并高度评价哈萨克斯坦所实施的政策，还对纳扎尔巴耶夫总统就邻国经济实力、政治稳定作出的贡献表示赞同。此外，各国就加强地区间合作表示出巨大的关注度。



他还强调，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫为纳扎尔巴耶夫总统颁发"祖国和人民荣誉"勋章是重大事件，也证明了对哈萨克斯坦政策合理性的肯定。在涉及中亚国家水利、能源、边境问题上，哈萨克斯坦从未有任何超出限制的表现，并尽到了应有的职责。



他还表示，相互合作是中亚国家主要关注的方向。纳扎尔巴耶夫总统本次对中亚国家进行的国事访问取得了巨大成功，也在哈萨克斯坦和中亚国家共同发展问题上有着显著的意义。



据他透露，各国领导对互赢互利的基础上对汽车制造、通讯、铁路等领域表现出积极的合作意识。



根据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统被授予乌兹别克斯坦"祖国和人民荣誉"勋章。



据了解，纳扎尔巴耶夫总统此次访问期间，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦就将双边贸易额增至50亿美元达成共识。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】