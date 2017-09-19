国务秘书会见亚洲议员人口与发展论坛主席

哈通社/阿斯塔纳/9月19日 - 哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃19日会见到访的亚洲议员人口与发展论坛主席武见敬三。

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）副议长古莉米拉•伊森巴耶娃出席会谈。



会谈中，国务秘书表示哈日两国建交25年来，两国关系取得了长足发展，建立了战略伙伴关系，两国领导人之间的稳定互访便是明证。



阿布德哈勒科娃还高度评价了武见敬三为两国议会合作关系的发展做出的重要贡献。





阿布德哈勒科娃指出，亚洲议员人口与发展论坛多年来为亚洲各国议会间合作、人口流动和生活水平提升方面的经验交流、生殖健康保健领域的科研项目，以及女性权益保护方面的各项工作起到了巨大的推动作用。



阿布德哈勒科娃表示，哈萨克斯坦在维护女性权益和提高女性社会地位方面始终保持着一贯的政策。



她说，随着哈萨克斯坦经济社会发展水平的日益提升，哈萨克斯坦也开始考虑向急需帮助的其他国家，如阿富汗和亚太地区国家提供援助。阿布德哈勒科娃称，在这一前提下，哈萨克斯坦与联合国开发计划署和日本外交部合作，签署了相关合作文件。





国务秘书还强调，哈萨克斯坦当选2017-2018年联合国安理会非常任理事国期间，两国在联合国框架下的合作也将进一步拉近双方的关系。



会谈最后，阿布德哈勒科娃祝武见敬三顺利完成访哈之行，并表示相信哈日两国友好关系将不断发展。



【编译：木合塔尔·木拉提】