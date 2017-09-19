使用苹果手机的人不愿意与使用安卓的人约会

哈通社/阿斯塔纳/9月19日 -- 据Market Watch文章，智能手机在我们的生活中越来越重要了，变得密不可分，与我们形影不离。

现在美国人对约会和找男女朋友这件事上越来越挑剔，尤其是那些使用iPhone手机的单身青年们。最近婚恋网站Match.com做了一个调查，调查的对象是美国年纪在18岁以上的单身青年。这个调查在苹果公司成立10周年发布。调查发现，使用iPhone手机的单身青年对使用安卓手机单身青年持有消极看法的人数多很多。而使用安卓手机的人对使用苹果手机人的负面看法则比较少。在使用最新款智能手机的人群中，有56%的人不愿意与使用老款机型的用户约会。

波士顿大学的心理学家Abby Rodman称："我们在寻找潜在的另一半时，会在很多方面进行比较，为什么我们不可以把智能手机作为一个参照因素呢？"

"我们在找对象的时候有很多参照维度，比如，对方开什么车？住什么样的房子？工作是什么样的？这些都从物质方面进行分析比较的，除此之外，我们还会考虑精神方面的东西，比如，对方的宗教信仰，政治观点以及基本的道德价值观念等。"根据调查研究机构ComScore此前的研究，我们可以解释为何苹果手机的使用者在找对象时看不上安卓手机的使用者，原因是iPhone手机的使用者拥有比安卓手机使用者更高的收入。

与此同时，安卓手机和iPhone的使用者，在第一次约会的时候都会选择与自己有共同爱好的人进行。他们会因为喜欢同一款软件甚至风格类似的屏幕背景图片而选择与对方进行第一次约会。调查还发现，有近15%的成年在答应是否与对方约会前，会考虑是否与一个使用碎屏手机的人约会。位于纽约的Albert Einstein医学院的首席心理学家Simon Rego称："现在选择约会对象的价值判断标准已经发生了很大的变化。" 随机科学技术对人们生活的渗透，科技产品也成了判断约会对象的一个标准。"之前人们约会的时候都会西装革履，衣装整洁，现在你只要有一个酷炫的科技电子设备，你可能就会成为许多人羡慕的焦点。我现在不确定是否还会有人在约会的时候穿着西装革履。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】