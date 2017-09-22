韩国总统文在寅向哈萨克斯坦人民表示感谢

哈通社/阿拉木图/9月22日 -- 21日，在阿拉木图市国家演出厅举行了朝鲜裔侨民迁移哈萨克斯坦80周年大型庆祝活动，活动之际，韩国总统文在寅从韩国向哈萨克斯坦人民传达了感激之情。

活动当中，邀请了哈萨克各界朝鲜族人士以及来自韩国的特别来宾。此外，哈萨克斯坦人民和睦大会主席达尔汗•蒙拜出席活动，并宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺词。









贺信中，纳扎尔巴耶夫总统向朝鲜族侨民在哈萨克斯坦生活的80周年表示祝贺。



总统强调，朝鲜族人民以最坚韧的信念与哈萨克人民共同经历了最艰难的时刻。如今朝鲜裔侨民已成为了国家不可缺失的一部分，在各界的朝鲜族同胞在国家经济、社会、科学领域以及哈韩两国人民友谊和合作发展付出了巨大贡献。









活动期间，韩国总统文在寅也通过银幕传达了自己的感激之情。



文在寅称，在哈萨克斯坦的朝鲜裔侨民为两国关系付出的贡献令他感到骄傲。哈萨克斯坦非常尊重朝鲜族人民，并视为同胞以同等地位看待。这是首批移民付出的努力以及哈萨克斯坦政府的宽容政策下的成果。对于韩国人民，这是不可遗忘的历史，在此向在哈的朝鲜裔侨民以及纳扎尔巴耶夫总统表示衷心的感谢。



活动最后，来自韩国首都首尔市的演出团队为观众献上精彩演出节目。









【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】