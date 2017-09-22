穆迪：全球需求改善可能会有效推动亚洲结构改革
对于出口回升、实施结构改革和投资基础设施的主权，其信用状况将获得最大的支持。
穆迪在刚刚发表的亚太区主权报告《出口主导的经济回升主要有利于落实结构改革的主权》 (Export-led upturn largely benefits sovereigns that implement structural reforms) 中作出上述结论。
全球最大的经济体正在同时复苏，推动贸易增长。其中中国 (A1/稳定) 和日本 (A1/稳定) 对全球增长作出贡献，支持了亚太区需求。
香港 (Aa2/稳定) 和马来西亚 (A3/稳定) 经济增长加速的情况似乎较其他依赖贸易的经济体更为普遍，在一定程度上反映了公共基础设施支出的作用。
如果稳定的外部需求持续，同时现行的政府基础设施支出支持私营企业进一步投资，这可能意味着 2018 年其增长放缓的速度低于穆迪当前的预期。
然而，泰国 (Baa1/稳定) 等部分亚洲经济体并未从全球需求回暖中受益，可能需要额外的财政刺激来支持其经济。
亚太区贸易依赖型经济体的总体固定资本形成趋势差异显著，表明部分企业已开始投资新设备和设施或进行替换，而其他企业仍在利用现有的闲置产能来满足增长的需求。
鉴于有迹象表明全球经济增长的强劲趋势可能持续至 2018 年底，穆迪上调了对亚太区多个经济体的 GDP 预测。若强劲的外部需求加上稳健的国内环境能够支持商业投资，上述经济体的中期增长前景有望进一步获得提升。
在全球宏观经济环境向好的背景下，印度 (Baa3/正面) 和印尼 (Baa3/正面)力图吸引更多外商直接投资，兼之其采取措施改善商业环境，因此所产生的积极经济影响可能会更明显。
同样，全球经济上行周期也将进一步改善越南 (B1/正面) 的商业运营环境。运营环境改善已经为越南吸引了投资，并帮助提升其制造业价值链。
【编辑：木合塔尔·木拉提】