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    最受俄游客欢迎的独联体国家城市排名：阿斯塔纳和阿拉木图位列前五

    13:11, 22 9月 2017
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/9月22日 -- 据哈萨克斯坦驻俄大使馆官网消息，著名分析机构Turstat近日公布了2017年秋季旅游最吸引俄罗斯游客的独联体国家城市排名，阿斯塔纳和阿拉木图位列前五。

    2017年秋季旅游最受俄游客欢迎的独联体国家城市：

    1.明斯克（白俄罗斯）2.阿斯塔纳（哈萨克斯坦）3.巴库（阿塞拜疆）4.埃里温（亚美尼亚）5.阿拉木图（哈萨克斯坦）6.塔什干（乌兹别克斯坦）7.阿什哈巴德（土库曼斯坦）8.基普（乌克兰）9. 基希讷乌（摩尔多瓦）10.比什凯克（吉尔吉斯斯坦）

    据分析机构Turstat数据显示，游客们在明斯克市平均停留2.5天，日住宿费约70美元；在阿斯塔纳市平均停留2天，日住宿费约85美元；在巴库平均停留3天，日住宿费约78美元；在埃里温平均停留3天，日住宿费约67美元；在阿拉木图平均停留3.5天，日住宿费约65美元；在塔什干平均停留2天，日住宿费约43美元；在阿什哈巴德平均停留3天，日住宿费约40美元；在基普平均停留2天，日住宿费约56美元。

    最贵城市为阿斯塔纳和巴库，而最便宜为基希讷乌和比什凯克。

    游客平均在基希讷乌停留1天，日住宿费约35美元；在比什凯克平均停留1天，日住宿费约32美元。

     

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 阿拉木图 独联体 俄罗斯 黄金储备 首都
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