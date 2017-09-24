联合国秘书长高度评价哈萨克斯坦与联合国之间的合作

哈通社/阿斯塔纳/9月24日 -联合国高度评价同哈萨克斯坦开展的多方面的合作。

据外交部消息，9月22日，外交部长阿布德拉赫曼诺夫同联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部举行会谈。



双方就哈萨克斯坦与联合国在无核化、巴黎气候协定、多元文化与宗教对话、反恐等领域的有效合作进行了深入讨论。



会谈中，联合国秘书长向纳扎尔巴耶夫总统表示了尊敬和问候，并谈及了其出席2017阿斯塔纳世博会和上合组织阿斯塔纳峰会的良好感受。



古特雷斯表示，在联合国2030年可持续发展议程相关目标的落实中，哈萨克斯坦将是典范国家。



他指出，联合国完全支持在阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会议，并高度评价哈萨克斯坦为维护和平而做出的贡献。



他表示，冲突降级区协议的通过是缓解当前紧张局势的重要事件。



阿布德拉赫曼诺夫向古特雷斯介绍了中亚各国的合作情况、哈萨克斯坦在担任联合国安理会非常任理事国期间的工作，以及即将开始运行的阿斯塔纳金融中心的相关情况等。



联合国叙利亚问题特使德米斯图拉和联合国助理秘书长米洛斯拉夫•延恰列席会谈。



【编译：木合塔尔·木拉提】