第一副总理马明视察卡拉干达报废汽车处理厂

哈通社/阿斯塔纳/9月25日 -- 据卡拉干达州政府新闻处消息，政府第一副总理阿斯哈尔•马明于25日对卡拉干达州"Recycling Company"有限公司报废汽车处理厂进行了视察。

据了解，该报废汽车处理厂于今年7月27日在"萨热阿尔卡"特别经济区正式开始运营，该厂目前是中亚地区最大的报废汽车处理厂。在国家2015-2019工业创新发展规划下兴建的处理厂共花费34亿坚戈。处理厂计划于今年年底完成金属熔化和热解项目第二阶段工厂建设工作。



"Recycling Company"有限公司总裁阿泽穆詹•奥斯潘表示，目前报废汽车处理厂部分工作正在进行中。截至今日，处理厂共收集多达3万辆车。





据悉，位于卡拉干达的处理厂预计每年处理4万多辆报废汽车。



马明高度评价报废汽车处理厂工作以及其重要性，并对"萨热阿尔卡"特别经济区具体情况进行了解。



马明表示，过去8个月数据显示，卡拉干达州工业生产增长4.7%，虽然低于全国平均水平，但也是很好的成绩。





据了解，"萨热阿尔卡"特别经济区目前已有6家企业项目入驻。具体项目包括，浓缩厂、金条制造厂、100兆瓦太阳能发电设施、糖果厂扩建工程、重晶石矿加工厂。此外，往后还将会有6个项目在此投入实施。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】