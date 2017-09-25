除非你知道这三个问题的答案，否则别接受升职

哈通社/阿斯塔纳/9月25日 -- 据CNBC报道，万岁，升职！但是，在你升职并为之开香槟庆祝之下，你得想清楚此次升职是不是你想要接受的升职。这个问题似乎有些违背常理，但是要知道并非是所有的升职都能为你带来你想要的事业发展。

《大展宏图：让你的事业更上一层楼的三个步骤》一书的作者、执行教练Joel Garfinkle指出，"在接受升职之前，你必须先回答以下三个问题。"

1.下一次升职的前景如何？

"和象棋游戏一样，你不能只考虑这一次升职对你的事业是否有利，还要考虑下两次或三次升职是否对你的事业有利。如果这次升职意味着你在公司的发展已经走到尽头，那对你来说可能不是最好的，你以及你的事业都需要长远的发展。"

2.这次升职之后，你需要额外承担什么责任？

"更多的钱和更好的头衔通常不等同于更好的生活质量。比如说，如果此次升职后你每周的工作时长从40个小时增至60个小时，那么你得慎重考虑了。如果你现在用于出差的时间比例为10%，而升职后你的出差时间比例增至30%，你也得考虑清楚了。"

3.你和谁或者为水工作？

"坦率地讲，在工作中有很多人较容易相处，和他们在一起工作更开心，同时也有些人不容易相处，和他们在一起工作时会不开心。如果升值改变了你的团队或者你需要汇报工作的对象，那么在接受新职位之前，你一定要确信自己将会和一群自己能够与之和谐相处并创造成功的人一起工作。"

了解升职Offer的来龙去脉，和了解医患关系一样重要。和薪水谈判一样，你要记住升职是一来一往地对话，你可以向你的经理提问。

通过问一些关键问题，你可以了解升职是否能带来你想要的薪水以及职业发展，以及你需要承担哪些责任。