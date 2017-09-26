哈萨克电影制片厂正在进行最后一轮《托米利斯女王》演员试镜工作

哈通社/阿拉木图/9月26日 -- 哈萨克电影制片厂25日在阿拉木图进行了最后一轮扮演托米利斯女王的演员试镜工作。

目前，导演正对从200名演员中挑选出来的20名演员进行审核，并挑选出最合适的人选。



下图中来自阿斯塔纳的演员阿勒米拉•图尔森巴耶娃正在扮演托米利斯女王英勇奋战的战斗场景。









值得一提的是，20名女演员中包括著名演员阿茹詹•扎兹勒别科娃、阿赛勒•萨尕托娃、贝布古丽•苏英莎莉娜、哈莉哈什•穆哈梅德詹诺娃以及女歌手卡姆莎特•卓乐德巴耶娃。



试镜通过的演员将在Nomad stunts特技培训中心进行高难度骑马、击剑、摔跤等项目培训。







据电影《托米利斯女王》服装负责人阿赛勒•沙拉巴耶娃透露，为拍摄该历史著作，拍摄组专门定制了1000多套公元前6世纪的古装，其中200多套为电影中主要角色而定制。据了解，仅托米利斯女王一人的服装数就多达25套。



历史学家、电影制作顾问阿勒马斯•拜玛罕吾勒表示，关于托米利斯女王的历史书籍有很多，本次拍摄的电影主要基于希罗多德的著作。









著名导演阿罕•萨塔耶夫表示，托米利斯女王扮演者以及电影制作经费预算将于今年11-12月公布。



影片讲述了托米利斯女王（图玛尔女王）率军对抗前来占领马萨格泰（萨克）的波斯国王居鲁士二世的历史故事。



据悉，影片预计将于2018年12月正式上映。









