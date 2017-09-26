《通往母亲的路》将参与最佳奥斯卡外语片角逐

哈通社/阿斯塔纳/9月26日 -- 我国知名导演阿罕•萨塔耶夫作品《通往母亲的路》将代表哈萨克斯坦参选第90届奥斯卡最佳外语片奖。

这部历史战争片的故事背景，设定在前苏联哈萨克斯坦共和国最悲惨的时期，讲述了一个家庭在大时代的变革当中，充满沧桑与变故的经历，并通过这个家庭所遭遇的种种不幸，向观众展示苏联时期发生在哈萨克大地上的诸如集体化、大饥荒、卫国战争等一系列历史事件。而母亲的爱，是这部影片的核心，也是这个家庭战胜一切艰难险阻的最终动力。



故事的时间线覆盖了30年代至今，反映了集体化、战争及哈萨克人的战后生活。



导演表示他是受小时父母讲述的传奇故事而启发灵感，"故事是关于一个独自生活了二十年的母亲，她在每日的黎明和黄昏都时候前往村郊，希望能见到战后归家的儿子。一个母亲对于孩子深沉的爱，以及无穷的希望构成了框架的基础，对我有着深远的意义。"



阿勒腾埃•诺盖尔别克、阿德勒•阿赫梅托夫、安璐詹•扎兹勒别科娃和叶尔克布兰•达伊洛夫担纲本片主演。 影片拍摄获得了哈萨克斯坦文化和体育部的鼎力支持。 本片总制片人为纳扎尔巴耶夫总统小女儿--阿莉娅•纳扎尔巴耶娃。



本片曾在多个国际性电影节荣获大奖。



【编译：木合塔尔·木拉提】