"哈萨克斯坦-韩国友谊花园"在阿斯塔纳正式开放

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 -- "哈萨克斯坦-韩国友谊花园"27日在阿斯塔纳"阿莱"公园正式开放。

阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫、哈萨克斯坦农业部副部长叶尔兰•尼桑巴耶夫以及韩国驻哈萨克斯坦特命全权大使金大植出席剪彩仪式。





伊谢克舍夫表示，哈萨克俗语有言："花园是和平的象征"。今天坐落首都阿斯塔纳的"哈萨克斯坦-韩国友谊花园"是纳扎尔巴耶夫总统3年前对韩国正式访问期间所达成的重要合作成果。纳扎尔巴耶夫总统总是倡议将阿斯塔纳打造成"绿色"城市，"哈韩友谊花园"也是为了这个目标而建成的。韩国在参与2017阿斯塔纳世博会期间也表现出很高的积极性，这也成为了两国在各领域紧密的合作关系的证明。





据了解， 2014年6月19日，哈萨克斯坦同韩国签署合作备忘录并决定在阿斯塔纳建造"哈萨克斯坦-韩国友谊花园"。



"哈韩友谊花园"建造工程共花费9个月时间，建造过程中还专门从韩国带来了休息区所需建材和种植的树木。



剪彩仪式结束后，伊谢克舍夫、尼桑巴耶夫以及金大植三人共同敲响了花园内的大钟并参与了植树活动。







【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】