国际突厥学院专家组完成《突厥通史》统一教材编写

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 -- 国际突厥学院27日在阿斯塔纳举行了《突厥通史》教科书总结研讨会。

据了解，讲述自远古时代至15世纪的突厥历史的教科书《突厥通史》是由国际突厥学院为突厥语系国家中学生专门编写。



根据工作组总结协议，教科书将于2018年3月在吉尔吉斯斯坦举行的突厥国家元首会谈第六次峰会上公布。



国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里表示，本次突厥议会框架下完成了具有重大意义的工作。





据其介绍，《突厥通史》提议于2013年突厥语国家合作委员会（突厥议会）期间通过，并决定由国际突厥学院负责编制。2014年推出了《突厥通史》首个版本，并于2015年在阿斯塔纳举行的各国教育部会议上通过，而教材最终版本的编写工作由来自阿塞拜疆、土耳其、吉尔吉斯斯坦以及哈萨克斯坦的专家团队共同完成。



此外，克德尔艾里还就国际突厥学院的重大成就表示祝贺。



据了解，本次会议邀请了来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其以及吉尔吉斯斯坦等国家的教育和科学部代表以及突厥议会和国际突厥学院分析人士、历史学家等参与。



会议期间，各代表审议通过了《突厥通史》教科书最终版本，该书由7个章节组成，并有望引进突厥语系国家中学教材计划。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】