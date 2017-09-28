分析人士：宗教互动地图将引导正确宗教观

哈通社/阿拉木图/9月28日 -- 大部分分析人士认为，阿拉木图市宗教事务委员会日前发布的宗教互动地图将对提高群众宗教素养起到正面影响。

宗教研究和分析中心分析人士库玛舍夫表示，激进主义、极端主义以及邪教的广泛传播将会对社会带来严重的损害。宗教事务委员会"研究和分析中心"发布的宗教互动地图将帮助那些被邪教控制的人找到正确的"道路"。



研究中心领导贝布特•图热巴耶夫表示，通过网站人们将获取正规、合法的宗教组织信息，监管工作也将得到加强。网站将成为结合178个宗教组织具体信息的数据库。该平台将成为独联体国家中首个提供宗教组织信息的网站。



据悉，阿拉木图市25日公布的宗教互动地图项目，拥有两种语言（哈萨克语和俄语）模式，并以适用所有通讯平台的网站形式发布。人们还可以在网页留言，并举报非传统宗教组织信息。



另外，网站"互动地图"页面中还可了解到阿拉木图所有宗教组织、宗教建筑以及出版宗教图书的机构信息。此外，网站还将定时对该信息进行更新、升级。



据分析人士透露，宗教极端主义传播形式有很多原因。其中包括，人们的宗教素养较低以及对从事宗教活动的组织不够了解等。



社会中各种激进和极端的宗教活动，以及非传统宗教思想的扩散，成为了目前破环社会和谐和稳定的威胁之一。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】