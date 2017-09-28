叶尔梅克巴耶夫出席在吉尔吉斯举行的《现代世俗化国家中的伊斯兰》国际会议

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 -- 据宗教事务和社会组织管理部消息，哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部部长努尔兰•叶尔梅克巴耶夫28日出席在吉尔吉斯斯坦首都举行的关于《现代世俗化国家中的伊斯兰》国际会议。

吉尔吉斯斯坦总统阿尔马兹别克•阿坦巴耶夫出席并致以贺辞。



会议中，叶尔梅克巴耶夫向阿坦巴耶夫以及主办方吉尔吉斯斯坦政府表示衷心感谢，并就打击激进主义思想以及遏止非传统宗教信息传播等问题进行了讲话。



叶尔梅克巴耶夫表示，哈萨克斯坦不同的民族之间，很早就形成了不同宗教相互和平共处的社会传统。





他指出，宗教传统应以适应现代社会发展的方式得到保留。他同时强调，只有世俗社会才能够在多种宗教共存的环境中确保宗教平等。



会议中，叶尔梅克巴耶夫建议，在中亚各国宗教领域监管机构间建立一个国际性顾问委员会，以促进各国在预防极端宗教主义领域经验的分享，并加深在这一领域的合作力度。



叶尔梅克巴耶夫还表示，委员会将对地区间建立联合工作带来正面影响，包括宗教界、学术界和社会活动家在内的社会各界人士应联手打击极端主义宗教思想。



欧盟驻中亚事务特别代表布里安、印度外交国务部长阿克巴尔、乌兹别克斯坦总统顾问哈米洛夫、埃及文化部部长黑勒米•纳姆纳姆、塔吉克斯坦宗教事务委员会主席苏莱蒙•达夫拉托夫以及来自阿塞拜疆、比利时、联合国、欧安组织等19个国家和国际组织的代表出席了本次会议并致辞。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】