联合国秘书长要求缅甸停止若开邦军事行动

哈通社/阿斯塔纳/9月29日 -- 据联合国新闻，安理会9月28日就缅甸若开邦北部局势举行了公开辩论。联合国秘书长古特雷斯在致辞中表示，安理会自9月初已经就缅甸若开邦北部危机进行了四次讨论。当地局势需要迅速行动，以保护平民，减轻他们的痛苦，预防局势出现进一步不稳定，解决根源问题并寻求长期解决方案。

联合国秘书长古特雷斯28日在安理会就缅甸局势举行的公开辩论致辞中表示，自8月25日若开邦罗兴亚救世军对缅甸安全部队发动攻击以来，危机正在不断恶化。他重申了对攻击行为的谴责。



古特雷斯表示，若开邦冲突已经演变成了全球发展最迅速的难民危机，他呼吁缅甸当局立即采取三个步骤。第一，停止军事行动；第二，允许不受阻碍的人道准入；第三，确保难民得以安全、自愿、有尊严、可持续地返回。



古特雷斯："至少50万平民逃离家园，在孟加拉国寻求庇护。尽管流离失所总数还不得而知，估计其中94%是罗兴亚人。严峻的人道局势不仅滋生激进化，也使脆弱人群，包括幼儿，面临人口贩卖等犯罪行为的威胁。"

古特雷斯表示，联合国已经收到了来自难民的令人毛骨悚然的报告，主要来自妇女、儿童和老人。他们遭受了极端的暴力和严重的人权侵犯行为。这些大规模的暴力如得不到解决将蔓延至若开邦中部，那里的25万穆斯林人或将面临流离失所。

古特雷斯指出，联合国机构应该立即在所有受影响社区获得人道准入。他对目前仇视联合国和非政府组织的氛围深表关切。

古特雷斯指出，缅甸当局承诺依据1993年的两国外长的联合声明作为框架来促成难民回归。联合国也致力于启动自愿回国计划。 难民自愿返回还需要以国际标准对孟加拉国的罗兴亚难民进行登记。联合国将在各个阶段对两国进行支持。

古特雷斯指出，联合国难民高专格兰迪近期刚访问过孟加拉国，联合国将继续扩大在该国的人道响应。世界粮食组织、人道主义援助厅、国际移民组织和儿基会也将对孟加拉国边境地区进行访问，并于10月9日举行捐助者大会。

【编辑：木合塔尔·木拉提】