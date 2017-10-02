阿尔法拉比国立大学校长出席浦江创新论坛

哈通社/上海/10日2日 -- 阿尔法拉比国立大学校长哈里穆哈伊尔•穆塔诺夫1日出席在上海召开的第五届浦江创新论坛‘一带一路'创新之路建设专题研讨会。

来自哈萨克斯坦、美国、英国、新加坡、韩国、德国、丹麦、澳大利亚、瑞典以及法国等20个国家的专家和研究人员、社会贡献人士、政治家以及商人代表出席了本次论坛。



据了解，穆塔诺夫在论坛中发表了主题为《联合科学-教育项目是发展"一带一路"的基础》的主旨演讲。





穆塔诺夫在演讲中主要强调了纳扎尔巴耶夫总统国情咨文《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国际竞争力》中相关项目和联合发展科技创新项目等问题，并表示，IT科技领域合作是发展"丝绸之路"的重要因素。



穆塔诺夫还表示，为落实纳扎尔巴耶夫总统提出的重要倡议，阿尔法拉比国立大学提议在丝绸之路沿线国家大学联盟之间建立IT科技园，吸引更多投资者并力争成为该行业发展的主要动力。



据了解，由哈萨克斯坦驻华大使支持下正在阿尔法拉比国立大学建立中国科学院遥感与数字地球研究所合作科研中心。研究中心将对环保、自然资源、农业等领域紧急状况进行快速监测。此外，研究中心还将为"航空科技与技术"领域学者实习提供帮助。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】