"阿斯塔纳"电视台董事会主席：有必要增加哈萨克语电视节目

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 -- "阿斯塔纳"电视台董事会主席拉扎特•特尼斯拜4日在阿斯塔纳媒体中心举行的"Astana Media Week"媒体周大会上表示，目前哈萨克语电视节目需求量很高，值得业界重视。

特尼斯拜表示，媒体周大会上电视台代表展示了各自电视节目，但其中哈萨克语项目仍显不足。目前哈萨克语节目需求量日益增长，电视台却未能完全满足观众们的需求。因此，需广泛专注于哈萨克语节目制作工作。



据她介绍，"阿斯塔纳"电视台目前已拍摄多个哈萨克语电视连续剧，其中电视剧《吉别克》仍位居收视率榜首。



值得一提的是，4日，为期三天的"Astana Media Week"媒体周大会在阿斯塔纳媒体中心拉开帷幕。



哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫出席了本次大会并同媒体代表就信息通讯领域发展以及其他重要问题进行了深入探讨。



大会期间，主办方还对记者和通讯领域专业人士开设了大师班课程。



此外，还就通讯领域创新项目、国内虚拟货币市场发展、电子媒体、社交软件和博客、网络交易等问题进行了讨论。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】