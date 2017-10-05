纳扎尔巴耶夫：希望阿克托别成为百万人口的大城市

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 - 纳扎尔巴耶夫总统4日抵达阿克托别，对阿克托别进行视察。

期间，总统视察了该州主要的工业设施、教育和科研机构、文化活动中心以及其他涉及国计民生的行业机构，听取各机构负责人对相关情况的汇报，并作出了相应的指示。



在当天的视察中，总统还专程前往阿克托别"朱巴诺夫的世界"文化中心参观，并在那里同阿克托别州文学、艺术和社会活动人士举行会谈。





阿克托别"朱巴诺夫的世界"文化中心是该州重要的精神文明建设工程之一，由当地企业家海拉特•梅特科夫投资3亿坚戈，历时100天完成建设，并于近期刚刚交付使用。



在这座全新的文化中心内，阿克托别州文艺工作者和有兴趣在相关领域实现梦想的青年均可开展各自的活动并得到相应的帮助。



总统在参观了中心的各类设施后表示，他希望阿克托别能够发展的更好。





"哈萨克斯坦需要大城市，越多越好。目前，阿拉木图的人口规模已经超过了130万人，阿斯塔纳的人口也在不断增加，奇姆肯特市人口已过百万，而阿克托别也有50万左右。自独立至今，阿克托别人口翻了一番。我希望这座城市也能够成为百万人口的大城市。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统还表示，阿克托别州正在大力建设新的居民点和居民区，当地经济发展迅速，充满机遇。





"我今天走访了阿克托别州多个大型企业，包括中亚最大的钢轨厂，这里有许多工作机会。国家正在通过招商引资计划，大力兴建各类企业设施和基础设施，建设道路。联通中国与西欧的高速公路也经过阿克托别。道路就是发展的生命线，有路的地方就必然会有大的发展。随着国家的发展，道路网络将覆盖哈萨克斯坦的各个角落。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统还表示，国家将继续大力支持私营企业的发展。



【编译：木合塔尔·木拉提】