纳扎尔巴耶夫:人民团结至关重要

哈通社/阿克托别/10月5日 -- 纳扎尔巴耶夫总统4日在视察阿克托别期间，同当地社会活动人士举行会谈。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统强调了培养具有国际竞争力的年青一代的重要性。



纳扎尔巴耶夫总统表示，世界科技在迅速发展，这使老一辈很难适应。希望年轻人能够跟上时代的步伐，并适应新的概念和生产关系。



总统强调，政府为年轻人的未来发展提供了所有需要的条件。建立三种语言教育体系、哈萨克文拉丁化改革等计划不分民族和地区，是目前国家主要关注的问题。人民之间应通过彼此交流、彼此喜爱，从而团结一心。年轻人应具备适应所有环境的能力，生活在哪个国家，就应学会当地的语言和法律，而做不到这一点，将会被社会淘汰。



纳扎尔巴耶夫总统还同该地区作家以及非政府组织代表见面，并就人力资源、民族价值观等社会问题进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫总统表示，人们之间应该善于沟通，了解对方并接受对方。只有走在正确道路上的人，才能获得"胜利"，因此需要以此为基础培养后代。



据了解，纳扎尔巴耶夫总统还同参与阿富汗战争的哈萨克斯坦籍退伍士兵马拉特•霍勒巴耶夫进行了交谈。



纳扎尔巴耶夫最后还表示，作为多民族国家，人民团结是最重要的。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】