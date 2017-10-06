国家秘书对阿尔法拉比科技奖和国家文艺奖评审结果进行总结

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 -- 哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃6日在阿斯塔纳主持召开了阿尔法拉比科技奖和国家文艺奖评审委员会会议。

阿布德哈勒科娃表示，目前国家非常注重科学和技术领域发展问题。总统在《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国际竞争力》国情咨文中主要强调了为加快经济技术现代化，应让科学更注重创新和技术。



阿布德哈勒科娃指出，研究人员、产业创新人员以及科学界代表为国家经济发展作出了重要贡献。今天阿尔法拉比科技奖和国家文艺奖评审委员会将对经过筛选的作品评审结果进行总结并向纳扎尔巴耶夫总统进行汇报。



国务秘书还强调，阿尔法拉比科技奖和国家文艺奖是国家表彰科学技术领域成就的最高荣誉。





据悉，阿尔法拉比科技奖和国家文艺奖两年颁发一次，由7项奖组成。今年颁发仪式预计将于独立日期间举行。



据了解，全部24个申报项目中经过筛选有11个晋级第二轮。



值得一提的是，2017年度阿尔法拉比科技奖和国家文艺奖共设奖金1860万坚戈。



根据会议结果，评审委员会将选出最终名单并提交至总统。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】