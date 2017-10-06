纳扎尔巴耶夫总统接见莫斯科国立国际关系学院毕业生代表

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日在总统府接见莫斯科国立国际关系学院毕业生。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统高度评价了莫斯科国际国际关系学院的地位，并强调称，该学院在外交和外交政策机构当中的影响力非常之高。



"莫斯科国立国际关系学院是众多学子心目中的知识殿堂。我们的年轻人们，至今仍希望能够进入这所学府深造。我们同莫斯科国立国际关系学院以及在阿斯塔纳设有分支机构的莫斯科国立大学建立了良好的合作。"纳扎尔巴耶夫总统说。



谈及深化国家间对话的问题时，纳扎尔巴耶夫总统强调，需尽可能多的在欧亚经济联盟的相关工作当中引入外交领域的人才。





会谈中，参会者们就正在阿斯塔纳举行的莫斯科国立国际关系学院毕业生第4届国际论坛的重要性，以及其对哈俄两国外交关系的促进作用给予了关注。



参会代表包括哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长托卡耶夫、俄罗斯联邦外交部长拉夫罗夫、莫斯科国立国际关系学院院长托尔库诺夫、ERG公司董事会成员朔迪耶夫、哈萨克斯坦外交部长阿布德拉赫曼诺夫等。



【编译：木合塔尔·木拉提】