土耳其“郑重”推动在叙军事行动

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 -- 据新华社消息，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安7日说，土耳其已联手土耳其支持的叙利亚反对派武装，在叙利亚北部伊德利卜省展开"郑重行动"，围剿破坏叙利亚政府军与反对派武装停火协议的极端组织。

伊德利卜省与土耳其接壤。俄罗斯、土耳其和伊朗上月在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的叙利亚问题会谈上达成一致，在叙利亚设立4个冲突降级区，以确保停火协议得到执行并维护叙利亚领土完整。

伊德利卜省西北部是冲突降级区之一。土耳其多安通讯社报道，土耳其与俄罗斯、伊朗宣布设立冲突降级区后，土方增加在邻近伊德利卜省的边境地区兵力。

埃尔多安7日在土耳其公正与发展党发表讲话称："今天，在叙利亚伊德利卜省展开了‘郑重行动'，这一行动将继续。"

埃尔多安说，叙利亚的局势影响到土耳其的安全，现在，"这一步已经迈出，行动已在进行"。

至于具体行动，埃尔多安称，土耳其部队没有直接介入，而是土耳其支持的叙反对派武装"叙利亚自由军"在一线作战。土耳其绝不容许边境出现"恐怖走廊"，会在伊德利卜省采取其他行动，俄罗斯也在为行动提供空中火力支持。



【编辑：木合塔尔·木拉提】