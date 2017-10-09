投资和发展部部长：首先需要培养出航空领域专业人才

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 -- 投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克9日出席在阿斯塔纳举行的国际民航组织与《KazAeroNavigatsiya》RMK 联合座谈会上下达了一系列具体工作任务。

哈斯姆别克表示，近年来，国内航空领域取得了巨大的成就。航空业务规模不断扩大，经济也得到提升，航空运输需求量也不断提升。



据了解，哈萨克斯坦的国际民航组织（ICAO）标准达标水平达到74%、欧洲平均经验达76%，全世界63%。



据哈斯姆别克透露，目前哈萨克斯坦已同96个国家开通航线，航线数每年都在增加。2017阿斯塔纳世博会之际国内外航空公司也开通了多个新航线。世博会期间国内航班客流量上涨90%、国外航班客流量上涨30%。



哈斯姆别克还表示，目前，哈萨克斯坦民航领域面临着多个任务。其中包括，机场基础设施更新换代、更新航空运输和航空技术、民航机型换代以及培养航空领域专业人才。



值得一提的是，9日在阿斯塔纳举行的国际民航组织与《KazAeroNavigatsiya》RMK联合座谈会邀请了来自90多个国家350多名代表出席。



据悉，这次座谈会也是首次在中亚地区国家中召开。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】