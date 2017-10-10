哈萨克斯坦电视节目在中国和东南亚国家的影响力正在扩大

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 - 9日，在首都阿斯塔纳国家新闻发布中心召开的一场新闻发布会上，哈萨克斯坦信息和通讯部副部长阿兰•阿基巴耶夫表示，在中国和东南亚国家，哈萨克斯坦电视节目的影响力正在不断扩大。

"今年的‘Astana Media week'吸引了不少外国嘉宾的参与，这从一个侧面显示了我国媒体内容节目对外国的影响力。我国制作出品的电视内容节目，已经迈出了进入亚洲国家市场的第一步。在中国和东南亚国家中，我国电视节目的已经获得了不小的关注。" 阿基巴耶夫说。



此外，副部长还指出，我国的大众传媒领域是开放的，国内和国外资本都应该被纳入进来。





"Astana Media week将为所有在这一领域有创新精神的人才提供便利。"他说。



副部长同时强调，位于阿斯塔纳的媒体中心拥有各类媒体所需的设施，可开展所有传媒活动所必须的工作，相信该中心有能力成为中亚的重要媒体节点。



10月4日-6日在阿斯塔纳媒体中心举行的"Astana Media Week"媒体周大会吸引了来自多个国家的2000多名媒体从业人员参与。



【编译：木合塔尔·木拉提】