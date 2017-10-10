哈萨克斯坦圣地：贾伊赫古城

哈通社/乌拉尔/10月10日 -- 入选哈萨克斯坦圣地地图的贾伊赫古城，如今早已成为乌拉尔市的标志。

2001年，由西哈州历史古迹中心教授穆拉特•萨德克夫带领下的专家团队，在距乌拉尔市12公里的首次发现"贾伊赫古城"。



经过研究发现，贾伊赫古城属于13-14世纪，这也证实了18-19世纪科学家的关于贾伊赫古城的研究成果，也是对考古学家、历史科学院士尕亚兹•霍沙耶夫有关乌拉尔古城理论的证明。



另外，西哈州还找到两个历史古城，分别是位于詹纳尔卡县的"沃泽恩"古城和位于卡泽塔洛夫县的古城，两座古城均属13-14世纪。



据研究结果显示，贾伊赫古城曾拥有繁华与昌盛的景象，其中古城的房屋和陵墓都是用砖砌成的。古城内还可发现砖烤炉以及东方澡堂的迹象。古城面积约8公顷。





在贾伊赫古城的出土文物里，发现金属、陶瓷制品以及玻璃饰品和铜币等。出土的铜币中印有"宫殿制造 737"字样，其中"737"是希吉拉历737年，约1336-1337年。这也证明了铜币是在金帐汗国乌兹别克汗在位期间制造的。



贾伊赫古城中发现的澡堂在东方依然保存着，而砖烤炉或许从中亚、哈萨克斯坦南部地区流传到金帐汗国时期的"耶德勒"、"贾伊赫"河流沿岸城市。该砖烤炉的形制也大量的出现在花剌子模、讹答剌以及库伊克托别等古城。



古城周围发现的陵墓中发现死者头部面向西北方，此外陪葬的私人物品以及衣物可以发现死者以穆斯林的葬礼习俗进行安葬。





研究发现，"贾伊赫"河沿岸大部分城市建筑文化跟花剌子模、锡尔河地区相似。而贾伊赫古城建筑跟13-14世纪乌尔根奇、讹答剌以及突厥斯坦建筑相似。



据考古专家研究发现，贾伊赫古城是金帐汗国时期发达的城市之一。13世纪后至14世纪初是古城鼎盛时期。



考古工作期间发现，贾伊赫古城建筑以及陵墓曾多次遭到破坏。



精神文明复兴计划下，贾伊赫古城遗迹将有望改建为露天博物馆。其中主要目标为，将历史文化古迹有效利用、研究并保存下去。这也将有助于地区旅游基础设施建设的发展。





该项目框架下建成的露天博物馆将提高人们的民族价值观，还将吸引外国游客。博物馆范围内包括贾伊赫古城的文物古迹以及复建的金帐汗国时期的建筑文化和东方澡堂等。



据悉，根据现代建筑技术建造的历史博物馆预计面积达300公顷。此项目由哈萨克斯坦国家科技院考古学院和鞑靼斯坦考古学院共同建造。鞑靼斯坦曾建造了保加尔古城露天博物馆。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】