学者：哈萨克文拉丁字母改革有助于语言文字发展

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 - 哈萨克斯坦国家历史研究所所长布尔库特拜•阿伊甘认为，哈萨克文拉丁字母改革方案将有助于哈萨克文字和语言的发展，摆脱俄文思维的影响。

"首先，国语拉丁字母统一标准共有32个字母。其中一些过去使用的字母被取消，实际上不仅不影响文字的完整性，反而有助于文字的恢复和发展。这里需要重视的一个问题是，目前社会上使用的一部分拉丁字母无法在电脑中显示，因此在制定字母标准过程中我们不得不采用了国际标准。"在接受哈通社记者的采访时，阿伊甘如是说。



这位学者认为，近70-75年来，哈萨克语言和文字始终由于使用源自俄文的西里尔字母，而使语言思维模式处于"俄文思维"影响之下。这种情况对语言本身的存续发展十分不利。而拉丁字母改革将有助于文字和语言摆脱旧有思维体系的禁锢，实现全新的自由发展。



"其次，报送总统的哈萨克文拉丁字母改革方案，是一个非常适合日常使用的方案。无论是书写、印刷和对外交流都很便利。第三，拉丁化改革有助于探寻语言历史，实现精神文明的复兴。最重要的是，这一改革是经过了深思熟虑和多年详尽计划的。"学者强调说。



【编译：木合塔尔·木拉提】