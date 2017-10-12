国际突厥学院举办巫师主题图片展

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 据国际突厥学院消息，国际突厥学院和匈牙利驻哈萨克斯坦大使馆共同举办了主题为《巫师与他们的仪式》的图片展。

据悉，图片展中展出的作品均为匈牙利人种学家、教授米哈伊•霍帕尔的研究成果。



著名国际及社会功勋人士、突厥学家以及哈萨克斯坦认证的外交使团和媒体代表出席了展览开幕式。



国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里出席开幕式，并高度评价了霍帕尔教授对游牧民族和巫师进行的研究工作。此外，他还就匈牙利与国际突厥学院之间的合作项目进行了介绍。





开幕式期间，突厥委员会元老理事会成员阿德勒•阿赫梅多夫和土耳其驻哈萨克斯坦大使涅夫扎特•吾彦科就匈牙利-突厥之间的联系发表了个人意见。





根据此前报道，在联合国第72届大会框架下举行的突厥语国家合作委员会（突厥议会）外长非正式会议上，成员国外交部长讨论了匈牙利在今年5月份提出的申请，并一致通过了该国国际突厥学院（TWESCO）观察国身份。就此国际突厥学院院长克德尔艾里向匈牙利驻哈萨克斯坦大使安德拉什•巴拉尼表达了祝贺，并向他颁发荣誉证书，表彰他为科学教育事业和血脉同胞国家之间关系发展付出的巨大贡献。同时，巴拉尼也向国际突厥学院对传播和研究游牧民族文化做出的努力工作表示感谢。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】