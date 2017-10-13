总统总结独联体国家首脑理事会和欧亚经济委员会会议结果

哈通社/索契/10月13日 -- 纳扎尔巴耶夫总统12日就独联体国家首脑理事会和欧亚经济委员会最高理事会会议结果进行了总结。

纳扎尔巴耶夫表示，独联体国家首脑理事会会议和欧亚经济委员会最高理事会会议成功举行。会议讨论了很多重要事项，并解决了一系列问题。

"我们就欧亚经济联盟框架下数字化问题进行了讨论。此外，哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯就在该领域落实联合项目达成了共识。"总统说。

纳扎尔巴耶夫指出，会议框架下与德国企业界代表举行的会谈对他留下了深刻的影响。他同时还表示，哈萨克斯坦应跟紧全球发展趋势。因此，与这些龙头企业建立紧密合作关系极其重要。

纳扎尔巴耶夫总统还就与俄罗斯总统普京举行的会谈结果进行了总结。

"与俄罗斯总统举行的会谈中，我们未就任何解决问题事项进行讨论。俄罗斯对我们来说重要的合作伙伴，我们之间没有任何未解决的问题。哈俄关系处于非常高的水平，我们也经常在国际社会上的高级级别会谈上会面。今年，两国将共同迎来友好合作关系的25周年。会谈中，我们就两个问题进行了讨论。其中最重要是，双方在拜科努尔航天基地领域的合作关系问题。哈萨克斯坦将同俄罗斯展开合作，通过拜科努尔成为航天大国。2022年，我们将共同落实'巴伊铁列克'航天项目。"他说。

总统表示，"巴伊铁列克"项目框架下哈萨克斯坦将成为独自研发和发射航天飞行器的国家之一，并为国家航天领域发展培育出人才。

纳扎尔巴耶夫还表示，根据乌兹别克斯坦的请求，哈萨克斯坦将对乌方石油加工厂提供原油。他同时还表示，会议还就过境运输和道路建设问题进行了讨论。

"目前，西欧-中国西部交通走廊2800公里哈萨克斯坦段工程项目施工工作已完成，只剩下哈萨克斯坦边境到奥伦堡市150公里路段。该交通走廊将连接亚欧大陆，大大缩运输时间。从中国发往欧洲国家的货物通过该路线陆运，15天内达到目的地。2020年，哈萨克斯坦境内经过的集装箱数量将达200多万。"总统说。

【编译：小穆】