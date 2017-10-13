长春至汉堡中欧班列首发

哈通社/阿斯塔纳/10月13日 -- 据新华社消息，13日上午9时许，满载着汽车零部件和纺织品的中欧国际货运班列从中国长春国际港驶出。这42节车厢货物将从满洲里出境发往德国汉堡。随着长春到汉堡的中欧班列首发，长春国际港也正式开通。

消息称，长春至汉堡的首发班列途径俄罗斯、白俄罗斯、波兰、比利时、德国等欧洲国家的多个城市，最高时速为120公里，全程约12－15天。班列主要运输中国吉林省和华北地区部分企业的汽车零部件、电子机械设备、阀门和服装等货物，远期常态化运营将达到每周5出2进。

随班列首发正式开通的长春国际港依托长春铁路综合货场建设。这一综合货场是中国铁路总公司和吉林省共同投资建设的一级铁路综合物流基地，是长春新区打造"一带一路"北线多式联运的重要枢纽节点，可衔接哈大、长图和长白三条铁路干线。货场一期已建成集集装箱、长大笨重货物、小汽车特货及成件包装货物等作业功能区为一体的特大型物流基地。

专家分析，长春国际港的正式开通，将助力老工业基地吉林融入世界经济大循环，把更多"中国制造"带到欧洲、运向世界。长春至汉堡中欧班列的开行，会为长春国际贸易、机械加工、食品加工等产业创造更多市场机会，吸引上下游产业和资金、技术集聚，促进老工业基地全面振兴。