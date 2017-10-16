哈萨克斯坦正式开始向中国运输天然气

哈通社/阿斯塔纳/10月16日 -- 16日，"贝纽-巴佐依-奇姆肯特"天然气管道与 "中亚-中国"跨国天然气管道连通仪式在阿斯塔纳天然气调度中心举行。

哈萨克斯坦能源部部长哈纳特·波兹姆巴耶夫、国家石油天然气公司执行总裁萨瓦特•孟巴耶夫、国家石油天然气公司副总裁海拉特•沙里普巴耶夫、国家石油天然气公司总裁如斯铁木·苏莱曼诺夫出席仪式。

据了解，奇姆肯特市"阿克布拉克"天然气计量站同时也通过视频连线进行了连通仪式。

沙里普巴耶夫透露，此项目不仅对国家天然气领域发展，还将对国家经济发展起到正面影响。

沙里普巴耶夫表示，哈萨克斯坦天然气走进中国市场将促进欧亚地区国家之间经贸、运输合作，还将有助于在基础设施建设等领域建立互赢互利关系。

此前有报道称，哈萨克斯坦国家石油天然气公司与中国天然气集团公司签署了相关协议。根据协议，每年将出口50亿立方米天然气，出口天然气将由国家石油天然气公司地下储气库以及西哈州提供。哈萨克斯坦天然气将经霍尔果斯口岸运至中国。

据了解，哈萨克斯坦境内天然气出口路线全长约3000公里，共有10个天然气压缩站参与运输工作。"贝纽-巴佐依-奇姆肯特"天然气管道和 "中亚-中国"跨国天然气管道将经过哈萨克斯坦向中国出口天然气。

【编译：冰山 编辑：小穆】