纳扎尔巴耶夫总统向哈斯姆别克下达一系列工作任务

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统16日同投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克在总统府举行会谈。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统重点关注了投资和发展对已拟定的国家和行业战略计划的执行情况。



总统指出，自工业创新发展规划实施以来，我国共启动涵盖多行业的1060个项目，投资超过5.2万亿坚戈，创造新就业岗位10万余，生产了500多种过去不曾在哈萨克斯坦生产的产品，总收益超过8万亿坚戈。



"这对哈萨克斯坦而言是非常重要的成就。"总统强调。



谈及"光明大道"经济计划，纳扎尔巴耶夫总统表示，自2010年开始，我国新建和翻修国家级道路5000余公里，至2020年还将在新修4500公里国家级公路。目前全国85%的道路状况良好，"西欧-中国西部"高速公路以及国内阿斯塔纳-铁米尔套、阿拉木图-卡普恰盖等一系列高速公路已投入使用。



"我们还修建了横跨额尔齐斯河的中亚最大的公路桥。这一系列工程创造了7.5万个工作岗位，而且所有项目使用的材料超过90%为国产。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，在"光明宅基地"规划框架下将新建总面积1000万平方米的居民住宅。



总统还就投资和发展部需高度重视的一些问题作出了指示。这些问题包括确保工业化计划对经济多元化的保障、提高加工业在国内生产总值中所占份额等。



总统强调，相关国家计划的落实对提高哈萨克斯坦人民的生活水平，振兴国家经济和提升国家实力具有重要意义。



根据会谈结果，纳扎尔巴耶夫总统向投资和发展部部长哈斯姆别克下达了一系列具体的工作任务。



【编译：木合塔尔·木拉提】