世博会新科技项目有望在阿克莫拉州得到落实

哈通社/阔科舍套/10月17日 -- 据阔科舍套政府消息，阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林17日在政府会议上表示 ，2017阿斯塔纳世博会5项新科技有望在阿克莫拉州得到落实。

会议中，阿克莫拉州能源和住房事务管理机构负责人维克多•拉琴科就2017阿斯塔纳世博会上提议的阿克莫拉州新技术实际利用，以及2017-2018年供暖季准备工作进行了汇报。



据拉琴科介绍，2017阿斯塔纳世博会期间共展示了130多项新科技。地区工作组经过审核，通过了5项适合阿克莫拉州发展的科技项目，其中包括 "绿色能源"领域"无管道"系统通气技术等。



"该项目在经济和环境方面都非常适合阿克莫拉州" 拉琴科说。



另外，将得到落实的项目还包括，在阿尔沙勒县阔斯托马尔乡建造100兆瓦风力发电站项目、"阔克谢套水利局"引进涡轮发电机项目、斯捷普诺戈尔斯克更行水处理设施项目以及"阔克谢套纯净水"股份公司电力网络引入计算机控制技术等。



会议还就地区供暖问题进行了深入讨论。



另外，阿克莫拉州州长穆尔扎林就住房、公共场所供暖供电问题向各县领导下达了具体工作任务。



穆尔扎林还强调，布拉拜和布兰德地区供暖季将受到严格监控。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】