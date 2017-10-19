萨金塔耶夫在同吉政府代表团举行会谈后发表声明

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 -- 据总理官网消息，18日，在同萨帕尔•伊萨科夫总理为首的吉尔吉斯斯坦政府代表团举行会谈后，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫发表声明。

声明中称，萨金塔耶夫总理18日与萨帕尔•伊萨科夫率领的由30多名吉尔吉斯政府代表组成的代表团举行了会晤。双方就广泛的经济问题进行了详细的会谈。



据了解，此次会晤是根据吉尔吉斯方面的请求组织。

萨金塔耶夫在声明中表示，双方就两国经济合作关系主要问题进行了讨论。这些问题包括两国边境管理、机动车过境、检验检疫等。此外，双方还就在欧亚经济联盟和世界贸易组织规范和规定框架下的海关和关税管理等问题深入交换了意见。

"例如，吉国进口承运人自中国经我国境内向吉运输货物期间出现的违规行为，将受到我国海关机构的调查。"总理说。

萨金塔耶夫称，伊萨科夫承诺吉方将履行自己的义务，并将采取有效措施解决在欧亚经济联盟框架下遇到的问题。

"根据双边会谈结果，双方决定哈吉政府第一副总理负责建立工作组，并在5天内制定联合路线图。根据该路线图，双方将保障落实两国达成的所有共识。此外，我们还就哈吉边境优先过境主要方向进行了讨论，并就19日0时开始保障货物、旅客班车和轿车，以及货物运输车辆过境问题达成共识。"



【编译：小穆】