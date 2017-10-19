哈俄两国副总理讨论数字化发展问题

哈通社/莫斯科/10月19日 - 为出席正在莫斯科举行的"开放创新-2017"第6届莫斯科国际创新发展论坛，哈萨克斯坦政府副总理阿斯哈尔•朱马哈利耶夫日前抵达俄罗斯并对该国进行工作访问。

据悉，本届论坛于16日开幕，至18日结束。参加论坛的重要嘉宾包括俄罗斯联邦总理梅德韦杰夫、俄罗斯副总理德沃科维奇、阿里巴巴集团创始人马云、俄罗斯联邦储蓄银行首席执行官赫尔曼•格雷夫等。



来自全球90多个国家的约18,000名与会者参加这项在2017年汇聚数字生态系统代表的重要活动。



在论坛框架下，朱马哈利耶夫同俄副总理德沃科维奇举行会谈。根据此前在索契召开的欧亚经济联盟最高理事会会议上，两国领导人有关欧亚经济联盟成员国经济数字化问题的相关指示，双方就哈萨克斯坦和俄罗斯在欧亚经济联盟框架下实现经济数字化的主要工作方向等问题进行了讨论。其中，双方重点关注了加深哈俄两国在该领域合作的重要性。



"在总统的指示下，哈萨克斯坦正在推进‘数字化哈萨克斯坦'计划，计划中包括人力资源发展、提高国家主动性、创建数字基础设施以及实现经济各领域全面数字化等。此外，该计划中还将涵盖生态系统发展和实现工业企业数字化等重要内容。我们将在近期完成相关计划的完善工作。"朱马哈利耶夫说。



据悉，朱马哈利耶夫在会谈后还出席了斯科尔科沃科技园(Skolkovo Technopark)哈萨克斯坦"创新科技园"自主集群基金办事处开幕仪式。



【编译：木合塔尔·木拉提】