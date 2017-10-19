哈通社/阿拉木图/10月19日 -- 旅游信息中心在阿拉木图市开设。

19日，全称为 "阿拉木图访问中心"的旅游信息中心正式在阿拉木图市开幕，阿拉木图市长包尔詹•拜别克出席开幕。



据悉，旅游信息中心将通过"单一窗口"原则，为每一位前来阿拉木图旅游观光的游客，提供所有有关景点、文化活动和酒店的详细信息。



阿拉木图市旅游和国际关系管理局负责人耶尔兰•加伊拉吾拜称，访问中心将为阿拉木图的居民和客人提供有关大城市旅游潜力的建议，路线图和山地穿越地图，旅游经营商广告册，文化-公共活动简介。



此外，中心还承接短途旅行和纪念品订制等业务，并可为游客提供所需的移动运营商SIM卡配置工作。 据其介绍，信息中心还计划在最受欢迎景点开设旅游信息亭。



加伊拉吾拜称，此类中心的开设借鉴了巴黎、伦敦、迪拜、纽约和巴塞罗那等旅游城市的实践经验。



中心经理阿斯耶勒•努尔科巴耶娃表示，中心官方网站（www.visitalmaty.kz）已上线运营。



她表示，未来网站将会设置七种语言，游客可通过网站查询城市景点、餐饮服务和其他所需的各类信息。



"开通至今已有109位游客通过网站获得了相应的服务。"她说。



她还强调称，中心开通了热线服务，游客在遭遇紧急情况下可通过热线寻求帮助。



中心经理阿斯耶勒•努尔科巴耶娃表示，"阿拉木图访问中心"未来将成为推动阿拉木图旅游业发展的重要动力。



【编辑：木合塔尔·木拉提】