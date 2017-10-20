普京感谢纳扎尔巴耶夫为改善叙局势作出的贡献

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 俄罗斯总统弗拉基米尔•普京19日在索契召开的"瓦尔代"国际辩论俱乐部会议上发言时，向解决叙利亚局势提供和平和谈平台的哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫表示感谢。

代表哈萨克斯坦出席会议的我国国际关系委员会主席、著名政治学家叶尔兰•卡林向普京提问："我们去年与你会晤时关于叙利亚局势和阿勒颇的情况进行了讨论。今年年初，为解决叙利亚局势，阿斯塔纳开始举行和平会议。叙政府和反政府武装组织，以及担保国俄罗斯、土耳其和伊朗等国家代表首次在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳坐在同一谈判桌上进行谈判。根据几轮和谈结果，会议通过了一系列文件。您如何评价阿斯塔纳进程所取得的成果？此外还有另一个问题是，现在我们看到中东的局势正在发生新的变化。我在说您之前提出的伊拉克北部地区库尔德独立公投、在基尔库克的军事行动和叙利亚军事情况的变化等问题。您如何评价叙利亚局势的解决前景和中东局势的整体情况？"

"在谈及解决叙利亚问题和阿斯塔纳进程时，我首先向哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对我们和其他参与各方提供阿斯塔纳和平会议平台表示感谢。阿斯塔纳已经成为了一个重要的外交平台。哈萨克斯坦以中立立场和不干涉该区域内政的态度，成为了受人尊敬的和平倡议者。值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统为了让冲突各方和参会各国代表继续留在谈判桌上，有时候甚至承担了一定的责任。因此，我想表示万分感谢。目前，阿斯塔纳进程向有利的方向发展，当然也有一些问题。但是，总体来说取得了积极成果。"普京回答说。

俄罗斯总统表示，叙利亚局势最重要的成就就是土耳其和伊朗政府的支持下建立冲突降级区和停止流血冲突。他同时指出，这是解决叙问题近两年来进行的工作和阿斯塔纳进程最重要的成果。

普京还表示，虽然不直接参与阿斯塔纳和谈，但是以观察员身份参加会议的有些国家对和平解决叙利亚局势也做出了很重大的贡献。俄方同美国方面一直就该领域问题保持紧密联系，有时候也会有一些辩论。他同时还称，以色列、约旦、沙特阿拉伯、埃及和卡塔尔等国家对各自有影响的叙地区建立冲突降级区发挥着重要作用。

普京最后表示，近期该地区恐怖分子将被全部消灭。此外他还称，建立冲突降级区后将进入下一阶段。

"我们计划建立一个包括所有民族和宗教教派代表、政府和反政府代表参加的叙利亚国会。这将是政治协调迈出的重要一步。"他说。

【编译：小穆】