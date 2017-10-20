分析人士：哈萨克斯坦始终愿同吉尔吉斯保持睦邻友好

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -哈萨克斯坦总统战略研究所副所长萨纳特•阔什穆巴耶夫向哈通社记者就目前针对哈吉边境过境产品进行的监督工作表达了个人观点。

萨纳特•阔什穆巴耶夫称："在吉尔吉斯坦加入欧亚经济联盟后，哈萨克斯坦对吉经济提供了大量支持。从吉尔吉斯加入联盟伊始，哈方就针对边境检验检疫和海关管理提出了建议。政府总理萨金塔耶夫在与吉尔吉斯斯坦总理会面时也提到过此问题。"



据他所说，当时所有专家顾问都非常重视统计上的错误问题。例如，吉尔吉斯方面公布的与中国贸易的统计数据，与同期中国发表的统计数据截然不同。



"许多专家学者、哈萨克斯坦商界人士、企业协会等均就建立准确的标准规范进行过讨论。考虑到双方之间的友好关系和伙伴关系等因素，哈方一直对吉方出口商的一些违规行为采取了某种忽视态度。考虑到吉尔吉斯的经济和社会状况，哈方的做法实际上也完全可以视为是对吉经济发展的一种援助方式。当然，这都是在基于对吉尔吉斯出口商和商业协会，会逐步规范自身行为的预期下采取的态度。"



萨纳特•阔什穆巴耶夫强调，不断出现的违规行为，最终令吉尔吉斯斯坦的生产商失去了哈方的信任。



"即便哈萨克斯坦消费者愿意购买吉国商品，以支持吉尔吉斯的经济，但吉方似乎对提高自身产品治疗毫不在意，"他说，"有鉴于此，海关强化对奶制品、肉类、水果和蔬菜等进口产品的检验检疫标准是非常必要的。"



他举例称，哈萨克斯坦产品在进入中俄市场时，不仅面对激烈的市场竞争，在海关过境期间还会经过非常细致的检验检疫程序。



他还指出，对于任何一个国家而言，相比对邻国经济的扶持，本国人民的身体健康更加重要。



同时，阔什穆巴耶夫强调哈方始终在努力保持与吉尔吉斯斯坦的友好关系。



阔什穆巴耶夫认为，在这个问题上，吉尔吉斯方面有必要采取有力的措施改善当前的状况。



"相比解决问题，吉方大多数时间更倾向于推卸责任。因此我认为，是时候建立一个规范的、长效的、互利的双边机制了。" 阔什穆巴耶夫说。



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