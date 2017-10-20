骆驼焖肉产品将于明年在哈萨克斯坦上市

哈通社/阿斯塔纳/10月20日- 哈通社记者报道，阿拉木图州"阳光（kun nury）"有限责任公司计划明年起上市罐装骆驼焖肉。

"位于阿拉木图州阿克西县的Daulet-beket农场现拥有5000头骆驼。农场场长有意愿每年向我企业供应500头骆驼。500头骆驼能满足本企业的前期需求。在哈萨克斯坦市场上，骆驼焖肉产品的生产和销售尚属首次。沙特阿拉伯也有类似企业，但我们的产品优势是将骆驼肉以特制包装和罐装方式提供给消费者，产品保质期-24个月。" 阳光公司项目主管朱莉杜兹•苏莱曼诺娃说到。



新产品价格仍未确定。因考虑到骆驼肉市场价比牛肉价要便宜两倍，生产商考虑价格将不超过此范围。



"通常我们会向军事单位提供骆驼肉。目前他们对此感兴趣。我们市场并没有进口骆驼肉产品，这也是我们对这一市场前景比较看好的原因之一。"她说。



《以科学技术市场化推进科学与商业的一体化》为主题的商业论坛，20日在阿斯塔纳开幕。论坛参与者将就发展科学技术类研究成果的发展重要问题进行讨论，并将考虑科学与商业关系的落实方案。



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