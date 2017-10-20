哈萨克斯坦国产电影在法国播映

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部和哈萨克电影制片厂日前在法国举行《世界当代哈萨克斯坦文化》推介活动，并在当地Club L'Etoile电影院播映今年上映的国产电影《通往母亲的路》。

据了解，《世界当代哈萨克斯坦文化》国际推介活动旨在向全世界介绍哈萨克斯坦精神文明复兴目的和前景，以及哈萨克斯坦传统文化遗产与哈萨克斯坦现代艺术佳绩。

影片讲述了一个家庭在大时代的变革当中，充满沧桑与变故的经历，并通过这个家庭所遭遇的种种不幸，向观众展示苏联时期发生在哈萨克大地上的诸如集体化、大饥荒、卫国战争等一系列历史事件。

电影主演阿勒腾爱•诺格尔别克说："很高兴能够在法国首都介绍哈萨克文化和民俗。电影受到了法国观众的热烈欢迎。"

据悉，《通往母亲的路》在第38届莫斯科国际电影节和"欧亚之桥"电影节赢得了大奖。同时，阿勒腾爱•诺格尔别克获得了《最佳女主角》奖项。 除此之外，该电影作品在今年哈萨克斯坦电影协会举办的《评论家之选》奖项中获得了《最佳女主角》（阿勒腾爱•诺格尔别克） 和《最佳女配角》（阿茹詹•扎兹勒别阔娃），以及《最佳电影配乐》等三项奖项。此外，影片在比什凯克举行的第六届雪豹电影奖斩获中亚最佳电影奖。

2017年6月，《通往母亲的路》在纽约第五届欧亚电影节荣获《最佳剧情片》奖。同时，电影总制片人阿丽亚•纳扎尔巴耶娃获得《电影界的欧亚女性》奖，在电影中饰演母亲角色的女演员阿勒腾爱•诺格尔别克获得了《最佳女演员》奖。

活动框架下，法国观众还欣赏了我国塞人动画工作室出品的动画长片《哈萨克汗国》。动画片广泛使用了2D和3D制作技术。该动画作品叙述了未来的哈萨克可汗贾尼别克和克烈的童年时光和成长岁月。

据悉，《哈萨克汗国》动画长片于去年五月在全国各大电影院上映。动画作品在开罗举行的第十届国际动画电影盛会上获得了最佳动画长片奖。同时，电影作曲家鲁苏兰·什努库洛夫和詹波拉特·阿德洛夫被授予荣誉证书。

【编译：小穆】