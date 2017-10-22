高盛：比特币不是“数字黄金”，贵金属是更好的保值手段

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 -- 高盛（Goldman Sachs）在一份报告中表示，像比特币这样的加密货币并不是"新黄金"，在它为投资者提供的投资建议中，贵金属"仍是一个相关资产类别"。

在本周早些时候发给客户的一份报告中，高盛详细描述了在投资组合中持有黄金的好处。

高盛表示："贵金属的使用并非历史上的偶然事件--它们仍是已知元素中最佳的长期保值手段。"

但它也受到了加密货币崛起的影响。许多评论人士将比特币称为"数字黄金"。因为比特币的供应有限，而且有时也会由于地缘政治紧张而出现价格上涨的情况。

高盛认为，与黄金相比，比特币并不是一个很好的储值手段。高盛表示："在大多数关键方面，黄金要比加密货币好。"

分析师表示，人们可以存储加密货币的数字钱包，很容易遭到黑客攻击，加密货币也存在"重大的监管风险"。例如，世界上一些国家都在最近禁止了加密货币的交易，并叫停了ICO。

而且，在危机期间，加密货币会受到网络或基础设施风险的影响。例如，今年夏天比特币分裂时，就有了一个"硬叉（hard fork）"，就出现了一种名为比特币现金（bitcoin cash）的新加密货币。

一些政府，比如日本的监管机构，允许比特币作为一种支付方式。比特币也可以被分解成更小的单元。高盛表示，尽管这些举措可能会使比特币看起来是一种比黄金更好的交易媒介，但今年的交易费用大幅上升。根据bitinfocharts.com的数据，7月中旬高峰期的平均交易费用仅略低于9美元。

此外，黄金不会受到替代的投资产品竞争。比特币的竞争对手包括Monero和Dash等虚拟货币。目前世界范围内有超过1000种加密货币。

最后，高盛表示，黄金"在购买力方面显得更好，而且日均波动性要低得多。"该报告称，2017年，比特币的平均波动率几乎是黄金的7倍。

现货黄金的价格今年上涨了超过10%。与此同时，比特币的涨幅超过了400%。然而，这种加密货币的价格出现了大幅波动。

高盛的结论是："尽管比特币最近受到追捧，但它并不是‘新黄金'。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】