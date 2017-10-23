我国驻华使馆在北京举行阿拜诗歌朗诵会

哈通社/北京/10月23日 -- 为庆祝哈萨克斯坦与中国建交25周年，我国驻中国大使馆20日在北京举行阿拜诗歌朗诵会。

我国驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、中国外交部欧亚司副司长刘彬、外交部和商务部代表、金泰艺术博物馆馆长卓华（音译）、北京外国语大学哈萨克斯坦中心主任哈尼夏依姆·哈拉巴耶娃、中国作家、哈萨克斯坦留学生、中国哈萨克和当地大学生出席了活动。

努雷舍夫向阿拜雕像制作者袁熙坤，以及为在北京设立阿拜雕像的中国外交官和文化领域工作者、把阿拜作品翻译成中文向中国读者介绍他的哈焕章（哈拜）先生和阿克帕尔·马吉特表示感谢。



刘彬表示，阿拜遗产不仅对哈萨克斯坦，而是对全世界具有重要意义。



"到目前为止，《阿拜箴言录》还未完全进行研究。阿拜是哈萨克斯坦的象征，是哈萨克民族的精神。2000年，我通过哈萨克斯坦朋友送我的《阿拜之路》长篇小说认识了阿拜。我认为，阿拜不仅属于哈萨克，他也是属于全世界的共同精神财富。" 哈焕章。

出席会议的贵宾还观赏了大学生们准备的文艺晚会。晚会结束后，努雷舍夫向哈萨克斯坦中心主任哈拉巴耶娃就组织本次活动颁发感谢信。



北外研二学生周游（音译）在接受哈通社记者采访时说："我学哈萨克语已经一年多了。今天，我首次参加阿拜诗歌朗诵会，我感到十分开心。通过阿拜作品，他的精神遗产吸引了我。我希望接下来进一步了解伟大的思想家。"



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】