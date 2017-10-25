外交部官员：冀十九大后哈中继续保持高水平双边关系

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 据中新社消息，哈萨克斯坦外交部亚非司副司长阿科什卡罗夫日前接受中国媒体采访时表示，哈萨克斯坦对十九大予以密切关注，祝友好的中国在中国共产党的领导下实现繁荣发展。

"我们希望，哈中两国在中共十九大之后能够继续保持高水平的双边关系发展，两国之间仍有巨大的合作潜力可挖。"阿科什卡罗夫说。

阿科什卡罗夫指出，中共十九大的召开具有历史性的意义，在总结过去五年工作的基础上，确立了中国未来的发展方向。他表示，十九大报告展现了对中国现代化道路独特优越性的自信，强调要"不忘初心、牢记使命"。相信中共作为中国的领导力量，将继续为国家经济发展、社会繁荣以及人民福祉的改善作出巨大贡献。

谈及报告中提到的"中国特色社会主义进入新时代"，阿科什卡罗夫称，他曾在中国长时间工作，亲身体会到近年来中国所取得的令人瞩目的成就。



“中华民族的伟大复兴不是一个抽象概念，而是体现在可以观察到的具体变化中，中国人正在越来越走近'中国梦'”他说。

阿科什卡罗夫表示，"进入新时代"当然意味着将面临新问题，难得的是中共领导人对当代中国面临的问题与困难有着清醒和准确的认识。他认为，一个强大的中国将在维护世界和平和地区安全中发挥更重要的作用。"一带一路"倡议，为世界经济发展注入了新的动力，且遵循开放自愿原则，哈中两国正是在该原则基础上开展紧密合作。

阿科什卡罗夫指出，正如纳扎尔巴耶夫总统所说，哈萨克斯坦将一如既往视中国为友善的邻居、好朋友和可靠的伙伴，愿意同中国共同发展。



【编辑：小穆】