土耳其司法领域代表访问我国最高法院

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 据最高法院消息，土耳其最高法院院长伊斯梅尔•里斯特鲁•吉里斯率领的代表团25日访问哈萨克斯坦最高法院。

代表团成员包括，土耳其最高上诉法院总检察长梅赫梅德•阿卡尔扎、土耳其司法部副部长沙班•伊尔马兹以及各级法官和司法机关代表。



访问期间，土耳其代表同哈萨克斯坦刑事案件最高司法委员会主席阿拜•热哈梅图林举行会谈。此外，哈萨克斯坦最高司法委员会成员叶勒斯•阿布哈德尔沃夫和阿伊古丽•哈德尔巴耶娃等人出席了本次会谈。



会谈中，热哈梅图林强调两国在司法领域合作及长期合作具有建设性意义。他还在话中提到哈萨克斯坦最高法院院长海拉特•麦米正在参与在塔什干举行的上合组织成员国最高法院院长会议一事。



土耳其最高法院院长高度强调兄弟国家间历史、文化以及民族的紧密性，并提到土耳其1991年率先承认哈萨克斯坦独立这一历史性时刻。



会议中，双方还就两国最新司法领域工作情况以及国家计划框架内司法改革交换了意见。



会谈期间，土耳其最高法院代表参观了哈萨克斯坦最高法院大楼并对司法机构总体情况进行了了解。



据了解，土耳其代表还就进一步加深对哈萨克斯坦司法领域的了解以及交换经验访访问了阿斯塔纳阿斯塔纳法院，并对法院视频会议机制、音频备份等工作进行了了解。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】