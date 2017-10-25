欧安组织常设理事会同欧亚经济联盟讨论合作问题

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 据外交部消息，欧安组织常设理事会例行会议24日在维也纳举行。

据了解，会议听取了欧亚经济委员会主席格兰•萨尔基相、欧安组织议会大会主席克里斯蒂•穆托宁以及欧安组织安全、经济、环境等领域委员会相关工作报告。



会议中，欧亚经济委员会主席萨尔基相向各代表就欧亚经济联盟相关工作以及组织框架下所取得的成就进行了介绍。他还表示，丝绸之路经济带框架下各方合作以及经贸关系表现出互补形式。



此外，萨尔基相还表示欧亚经济联盟对加强同欧安组织的合作表现出浓厚的兴趣。



会议上，哈萨克斯坦常驻欧安组织代表海拉特•萨热巴依强调哈萨克斯坦在欧亚经济联盟的重要性、担任轮值主席国期间注重的"经济外交"问题以及近日在索契举行的欧亚经济委员会最高理事会会议纳扎尔巴耶夫总统倡议的"数字模式"等一系列问题。



另外，萨热巴依高度评价欧安组织议会大会主席穆托宁卓有成效的工作以及对哈萨克斯坦的工作访问，并向穆托宁就欧安组织参展阿斯塔纳世博会以及出席在阿斯塔纳举行的经济环保论坛第二轮筹备会议和核问题会议表示感谢。



会谈最后，萨热巴依就轮值主席国职务以及为期10月的委员会职务工作结果进行了汇报。



萨热巴依表示，哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟轮值主席国期间主要关注的问题包括，汽车制造、移民、反腐败、再生能源、可持续发展等问题，并根据工作结果向欧安组织部长理事会提交了有关经济和环境问题相关草案。此外，他还表示欧安组织还将直接参与在阿斯塔纳建立的国际绿色科技和投资发展项目中心相关工作。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】